Meghan Markle zittisce tutti, la vittoria politica che nessuno si aspettava

LOLNEWS.IT - Da tempo oramai gira voce che Meghan Markle abbia ben chiara la strada da intraprendere da quando ha lasciato la Royal Family: la politica. Concretamente la duchessa di Sussex si è mossa in questi mesi per lasciare il segno tra coloro che contano e ora le sue azioni stanno dando i loro frutti. Di recente ha scritto una lettera al Congresso degli Stati Uniti, alla presidentessa Nancy Pelosi e al leader della maggioranza Charles Schumer: Ha chiesto di includere un programma di congedo parentale retribuito agli americani, supportando le mamme. Ora sembra che l’appello ai politici che la duchessa ha sollecitato nella lettera aperta abbia portato ad una svolta. La bella notizia (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

