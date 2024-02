Principe Harry criticato per la visita-lampo a re Carlo ma lui non c'entra: cosa è successo

Martedì 13 Febbraio 2024, 08:21

La recente visita con incontro lampo del Principe Harry al padre, Re Carlo, nel Regno Unito ha scatenato un turbine di discussioni e polemiche. Il brevissimo colloquio tra i due, della durata di soli trenta minuti, ha suscitato una serie di interrogativi e riflessioni non solo nel Regno Unito ma anche oltre i suoi confini, tra tutti gli appassionati della royal family britannica. Il Principe Harry si è fermato in Inghilterra per meno di un giorno prima di fare ritorno a Montecito dalla moglie Meghan e dai loro due figli Archie e Lilibet, ma la verità è che la colpa potrebbe non essere tutta sua. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



