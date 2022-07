Il principe e la modella divisi dalla Procura: «Lei deve restare a 200 metri». Love story finita

Sia che l'ami, sia che non l'ami, la bielorussa Tanya Yashenko dovrà tenersi a distanza dal principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa. E' la procura di Roma a tenere separata la coppia stabilendo che la 36enne influencer (settore turismo, a sentire lei) dovrà restare a non meno di 200 metri dal 52enne nobiluomo romano. E non potrà nemmeno parlargli al telefono.

Il divieto di avvicinamento è motivato dalle indagini innescate dalle denunce che i due si sono scambiati nel corso di una tormentata love story racchiusa nella domanda che arrovella Bonanno: l'affascinante Tanya ama il principe oppure il suo patrimonio? Detto che una cosa non esclude l'altra - come riporta La Repubblica - il principe l'anno scorso ha troncato la relazione iniziata in un locale romano nel 2019: l'accusa, non particolarmente lusinghiera per lo stesso nobile, è di circonvenzione d'incapace e di indebito utilizzo di carta di credito.

L'obbiettivo è anche quello di recuperare almeno in parte le favolose somme spese in regali per l'allora innamorata: viaggi a 5 stelle, una Mercedes da 80mila euro, un piccolo appartamento utilizzabile anche come B&B del valore di 50mila euro e argent de poche dello stesso tenore. Anche 40mila alla volta.

La rottura della coppia arriva ai giornali, la notizia vola nelle croanche e sul we: lei, del resto, buca effettivamente lo schermo. La denuncia di Bonanno è però durissima, anzi no. Il principe pare ripensarci, forse intimorito dal clamore mediatico: emerge un possibile riavvicinamento dei due. Forse l'influencer ha convinto Bonanno della sincerità del suo amore. E anche alla stampa dichiara di non accettare basse insinuazioni suoi suoi sentimenti. I soldi? Macché, lei è indipendente grazie alla sua attività di influencer.

Lui ci crede, ma forse non fino in fondo: ormai la denuncia, a ogni modo, fa il suo corso. E scatta il divieto di avvicinamento: fra Tanya e il principe devono restare sempre almeno 200 metri.