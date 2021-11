Giornalismo d'autore, il Premio Guidarello a Maria Latella

Cinquantesima edizione per il Premio Guidarello al giornalismo d'autore organizzato da Confindustria Romagna. Sabato 13 novembre a Ravenna sarà assegnato al Generale di Corpo d’Armata, Teo Luzi, Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il Guidarello ad honorem. «L’Arma dei Carabinieri, con umanità e spirito di servizio, ha contribuito su molteplici versanti ad affrontare l’emergenza sanitaria – ha spiegato il presidente Paolo Maggioli - Parallelamente, è proseguito il contrasto alle minacce criminali, anche alla luce dei nuovi fronti di rischio aperti proprio dalla pandemia: dagli attacchi cibernetici fino ai problemi di ordine pubblico. Il premio a Teo Luzi, romagnolo, alla guida dell’Arma dal gennaio 2021, intende riconoscere questo impegno straordinario».

La cerimonia di consegna dei premi si terrà al Teatro Alighieri, sarà condotta da Bruno Vespa, che presiede la giuria nazionale, e presentata da Margherita Ghinassi. La serata si aprirà con un tributo al settimo centenario della morte di Dante, con l’esibizione del Maestro Raffaello Bellavista, pianista e cantante lirico, che interpreterà al pianoforte una composizione di Franz Liszt dedicata al Sommo Poeta, la “Dante sonata”.

Per il giornalismo nazionale, premiati Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere della Sera e Sandro Neri, direttore de Il Giorno. Per la sezione radio/televisione il premio va alla giornalista Maria Latella per le interviste su SkyTg24.

Quest’anno sarà consegnato anche un Guidarello speciale alla Memoria per ricordare la figura dell’imprenditore Paolo Passanti, scomparso un anno fa, nella duplice veste di guida associativa prima, e componente del Comitato dei Garanti del Premio.

Il premio Guidarello Turismo è stato attribuito dalla giuria guidata dalla presidente di Federturismo, Marina Lalli, al giornalista Marcello Masi per Linea Verde Life, programma di Rai 1 dedicato alla sostenibilità urbana in tutte le sue declinazioni.

L’evento è realizzato con il sostengo della Camera di Commercio di Ravenna in partnership con Eni e grazie a Bper Banca, Deloitte e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.