Alfonso Signorini "sgridato" da Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset, cosa è successo

Giovedì 6 Luglio 2023, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 09:04

Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset per la stagione 2023/24, Piersilvio Berlusconi ha affrontato ampiamente il tema dei reality show, includendo qualche critica implicita nei confronti di Alfonso Signorini, che da 4 stagioni è saldamente alla guida del Grande Fratello Vip (e lo sarà anche per la prossima). Tuttavia, quali sono i messaggi l'amministratore delegato di Mediaset ha voluto trasmettere al presentatore? Cosa ha deciso di escludere dal palinsesto dei suoi canali televisivi? Cosa non vorrà più vedere fare a Signorini e al GF Vip? E, soprattutto, perché in casa Mediaset c’è così tanta aria di rinnovamento? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Il post sarcastico di Alfonso Signorini: la sua reazione inaspettata. Cosa ha pubblicato sui social