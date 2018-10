Paola Barale confessa: «Sono single da 3 anni, gli animali sono meglio dei fidanzati»

Paola Barale single per scelta. «Non sto con nessuno da tre anni perchè ho smesso di credere nell'amore. Gli uomini mi hanno delusa». Lo ha confessato a Caterina Balivo durante il programma Vieni da me. «Ho sempre creduto nell’amore e ho sempre vissuto in coppia. Poi un bel giorno ho smesso di credere a Babbo Natale, mi sono levata le fette di salame dagli occhi e purtroppo ho capito che era arrivato il momento di prendere in mano la situazione», ha aggiunto.

Paola ha alle spalle una lunga relazione con Raz Degan oltre alle nozze con Gianni Sperti di Uomini&Donne, che pwerò durarono solo 4 anni. «Ma ci siamo rivisti solo in tribunale - ha spiegato - Ci siamo persi. Non è rimasto un buon ricordo». Ma non ha lasciato Sperti per Raz Degan: «Sono una donna fedele, con Gianni era già finita».

Ma, dopo la rottura definitiva da Raz Degan, nel 2015, la fiamma non è più tornata, nemmeno all'Isola dei Famosi dopo il bacio che aveva fatto sperare i fan. «Gli animali sono molto meglio dei fidanzati - scherza Paola - Eh sì, sono diventata molto diffidente nei confronti degli uomini. Alcuni episodi mi hanno fatta cambiare perché mi hanno deluso. Capita, è la vita, che poi è appena iniziata no?».



