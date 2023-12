Natale a Buckingham Palace, Re Carlo vuole farlo a modo suo: ecco le indiscrezioni dell'ex maggiordomo

Martedì 12 Dicembre 2023, 12:58

Come avrà deciso di festeggiare re Carlo? Sembra che il sovrano sia deciso ad apportare dei cambiamenti. La voce arriva da un ex maggiordomo di palazzo. Secondo lui la famiglia si starebbe preparando a un Natale diverso. Re Carlo vorrebbe dare il proprio stile ai festeggiamenti. Dunque le tradizioni tramandate dei reali negli ultimi decenni saranno modificate. "Il re è diverso dalla Regina Elisabetta. Ci sono poche probabilità che vada in chiesa alle 11:00 del mattino come sua madre." queste le parole dell'ex maggiordomo Grant Harrold. Il Natale è sempre stato un punto di connessione importante. Proprio per questo, ci chiediamo come avrebbe reagito la regina Elisabetta a questi cambiamenti. Infatti non è la prima volta che Re Carlo si emancipa dalla tradizione. Già nell'ultimo periodo si era parlato di una grande rivoluzione a palazzo. Il re aveva deciso di estendere l'invito per Natale anche ai figli della consorte. Cosa mai successa tra le mura reali inglesi. Sarà una tavolata più grande del solito quella del giorno di Natale a Sandringham House. Cos'altro ci si può aspettare da Re Carlo III? Staremo a vedere! Photo Credits: kikapress



