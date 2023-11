Napoli, laurea ad honorem per Andrea Bocelli: «Onorato, ma sono solo un cantante di provincia»

Mercoledì 15 Novembre 2023, 10:54

Un emozionatissimo Andrea Bocelli ha ricevuto, martedì 14 novembre 2023, la Laurea magistrale Honoris causa in Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali nella gremita e storica Aula magna dell’Università di Napoli Federico II. “Sono onorato, è un grande attestato di stima, ma io sono solo un cantante di provincia”, con l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto e fatto amare da milioni di persone in tutto il mondo, il tenore da oltre 90 milioni di album, con una stella sulla walk of fame e esibizioni davanti a Papi, Presidenti e Famiglie reali, è diventato nuovamente dottore. È la quinta laurea per l’artista. Immagini da Ufficio Stampa



