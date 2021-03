Il Volo, morto il padre di Ignazio Boschetto: in dubbio la sua presenza a Sanremo

Sarà un Sanremo nel segno del lutto per Ignazio Boschetto, il cantante de Il Volo. Il padre Vito è morto domenica 28 febbraio in modo improvviso, ma non per coronavirus. Una notizia che giunge a pochi giorni dall'esibizione del gruppo al Festival, prevista per la serata del 3 marzo, dove i tenori canteranno in omaggio a Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio 2020.

Il padre aveva scoperto il talento del figlio

Vito Boschetto viveva da tempo a Bologna, anche se era nato a Marsala dove per anni aveva gestito una pizzeria. Aveva deciso, tuttavia, di trasferirsi in Emilia-Romagna per poter stare più vicino al figlio. Ed era stato proprio lui a scoprire la dote di Ignazio, tanto che l'aveva accompagnato ai provini di Ti lascio una canzone, show di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Lì, il figlio, aveva spiccato il volo e poi aveva incontrato gli altri due componenti del gruppo: Gianluca Ginoble e Piero Barone.

Sui social di Ignazio Boschetto, al momento, non è apparso nessun riferimento alla morte del padre. C'è anche chi si domanda se sarà presente al Festival dopo la grave perdita. Al momento non è dato saperlo. Si cononsce però che il padre di Ignazio Boschetto lascia la moglie, Caterina Licari, e la sua secondogenita Nina.

