Morgan, chi sono i vip che gli danno ragione dopo il violento sfogo sul palco

Lunedì 28 Agosto 2023, 11:56

Morgan fa nuovamente capolino nel vasto panorama dell'attenzione pubblica, tornando ad attirare l'attenzione su di sé non solo per questioni legate alla musica e all'arte. Presso il Parco Archeologico di Selinunte, situato in Sicilia in un bellissimo, il musicista ha manifestato un acceso dissenso nei confronti del pubblico e di alcuni suoi colleghi artisti. Le sue parole offensive sono diventate rapidamente virali sui social media, generando non solo critiche da parte di chi è stato colpito da esse, ma anche consensi da parte di coloro che hanno condiviso il suo punto di vista. Ma cosa sarà mai successo stavolta? E contro chi se la sarà presa Morgan con quel suo violento sfogo sul palco? Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- La reazione di Fedez e Marracash dopo il violento sfogo di Morgan anche contro i due rapper. Come hanno reagito