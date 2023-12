Morgan assolto anche in appello dall'accusa di frode fiscale

Mercoledì 6 Dicembre 2023, 12:22

La Corte d'appello di Milano ha assolto il cantante Morgan, Marco Castoldi, dall'accusa di aver sottratto fraudolentemente i propri beni all'esecuzione dell'erario, stabilendo che "il fatto non sussiste". La decisione ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Monza e ha respinto l'impugnazione presentata dalla Procura della stessa città. Gli avvocati di Morgan, Rossella Gallo, Alex Ingrassia e Leonardo Cammarata, hanno chiarito che il cantante non è mai stato imputato per frode fiscale. Le accuse riguardavano una presunta sottrazione di beni al fine di evadere il pagamento delle tasse, ma l'artista è stato assolto da tali accuse.