Quel «non sono fatta per cavalli e carrozze» che urla nel ritornello di You è un po' la sua «non sono una signora / una con tutte stelle nella vita»: un manifesto di orgoglio e di autoaffermazione, destinato a diventare un inno. Miley Cyrus se l'è scritto da sola, quando la storia d'amore con Liam Hemsworth era finita da un paio di anni, nel 2021, e aveva già cominciato a rimettere insieme i cocci dopo una relazione che - racconta oggi, senza mai citare il nome dell'ex marito - l'ha vista quasi annullarsi: la popstar non si era mai messa così a nudo in un suo pezzo. Se il singolo Flowers - da sette settimane primo nella classifica dei brani più ascoltati a livello mondiale su Spotify, con 624 milioni di stream totali - è stato il perfetto biglietto da visita della nuova Miley Cyrus, You è la canzone che incarna alla perfezione la voglia di rinascita cantata dalla 30enne cantautrice statunitense nel suo nuovo album Endless Summer Vacation, in uscita venerdì.

«Fa parte della natura umana voler dare e ricevere amore. Condividerlo è speciale, ma è sempre importante risparmiare una dose di quell'amore per sé stessi. Tu sei abbastanza, il resto è solo extra», racconta lei, che dell'arte di rinascere dalle proprie ceneri è una campionessa. Dalla svolta sexy del 2013 con Wrecking Ball, con la quale chiuse in soffitta il personaggio di Hannah Montana (che aveva interpretato nell'omonima serie per teenager di Disney Channel), a quella country di Younger Now del 2017, Miley Cyrus si è spesso divertita a spiazzare, cambiando pelle. Stavolta non c'è solamente un'immagine da reinventarsi. Nello speciale di Disney+ che uscirà proprio venerdì, e che è stato in parte girato nella casa di Los Angeles dove un tempo viveva Frank Sinatra e dove Miley Cyrus ha girato il video di Flowers, oltre a suonare le canzoni di Endless Summer Vacation la cantautrice racconterà il percorso che dopo il divorzio dal marito Liam Hemsworth l'ha portata a ritrovare una forma di benessere sia fisico che mentale.

«Ho diviso l'album in due parti. AM coincide con la mattina, che offre un potenziale di nuove possibilità. PM coincide con la notte: è un ottimo momento per riposare e recuperare energie, ma anche per dare sfogo al tuo lato più selvaggio. Per me è molto stimolante», dice lei. Hemsworth, intanto, prepara le carte per trascinare l'ex moglie in tribunale, dopo essersi sentito chiamare in causa nel testo della revenge song Flowers, in cui Miley si è tolta non pochi sassolini dalle scarpe (tipo Shakira con il calciatore Piqué) nei confronti dell'attore australiano lanciato da Hunger Games (reo di averla anche tradita - avrebbe avuto un flirt con la collega Jennifer Lawrence): «Posso amarmi meglio di come facevi tu», canta lei, raccontando di quanto una donna si possa sentire felice e appagata anche da sola.



IL PUTIFERIO

L'attore, al quale sarebbe stato impedito di prendere parte alla nuova stagione della serie The Witcher proprio a causa del putiferio mediatico, avrebbe deciso di passare al contrattacco dopo i velati attacchi e sarebbe pronto a fare causa all'ex moglie per diffamazione. Lei fa spallucce. Oggi si sente una Wonder Woman, per citare la canzone che chiude il disco, un inno motivazionale che racconta il suo riscatto personale: nessuno può mettere (più) Miley in un angolo.