Miley Cyrus e Maxx Morando, un amore oltre i social

Sabato 14 Ottobre 2023, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 12:43

Miley Cyrus ha sorpreso i fan al concerto dei "Liily" a Los Angeles il 12 ottobre, ballando e cantando le canzoni della band indie. La cantante è legata da due anni a Maxx Morando, batterista del gruppo, e ha dimostrato il suo supporto al fidanzato durante l'evento. Le foto li ritraggono felici e mano nella mano fuori dal locale. La coppia sembra vivere una relazione felice e stabile, sebbene preferiscano mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Si sono conosciuti nel settembre del 2021 e la loro prima apparizione pubblica come coppia è avvenuta due mesi dopo. Nel corso degli ultimi mesi, sono stati visti insieme a vari eventi, dimostrando un forte legame sia sentimentale che artistico.