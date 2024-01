Meghan Markle umiliata: gli editori le chiedono la bozza del libro prima del pagamento

Giovedì 4 Gennaio 2024, 08:04

Dopo il clamoroso successo del libro di memorie del Principe Harry, intitolato "Spare" e uscito nel gennaio 2023, Meghan Markle è pronta a svelare la sua storia attraverso le pagine di un nuovo libro che promette di essere altrettanto rivelatore. Tuttavia, sembra che la strada verso la pubblicazione non sia così agevole per la Duchessa di Sussex, poiché gli editori sembrano volerci andare decisamente più cauti stavolta. Al punto da averla in qualche modo addirittura "umiliata". Ma cosa si nasconde dietro questo apparente "rifiuto"? Quali ostacoli Meghan dovrà superare prima di poter pubblicare il suo libro?



