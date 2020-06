«Meghan Markle mamma per la seconda volta», l'indiscrezione della confidente di Lady Diana

«Meghan Markle sarà mamma per la seconda volta...», arriva l'indiscrezione. Da mesi, i duchi di Sussex con il piccolo Archie stanno costruendo la loro nuova vita oltre oceano, prima in Canada ed ora in California. Lontani dai problemi di Palazzo. Secondo la storica confidente di Lady Diana, Debbie Frank, Meghan potrebbe presto dare alla luce un secondo figlio.

George Floyd, Megan Markle: «Devastante, la sua vita contava, usiamo la voce per chiedere giustizia» Video

Meghan e Harry, il voltafaccia di Carlo: non pagherà una sterlina per la loro sicurezza

Debbie Frank, oltre a essere un'amica, era anche l'astrologa di Lady D. Ora, Frank segue i figli e le nuore della principessa triste e le sue previsioni su Meghan sarebbero chiare: potrebbe partorire in dicembre e l'annuncio potrebbe arrivare in estate.

Al momento, non ci sarebbe alcuna conferma ufficiale. Ma secondo l'astrologa, le stelle parlerebbero chiaro. «Con il lockdown - spiega Frank - Meghan Markle ha avuto più possibilità di trascorrere del tempo insieme ad Harry ed è meno stressata dal lavoro. Gli astri sono favorevoli - conclude - Meghan avrà un secondo figlio molto presto e la sua nascita lo metterà al centro di un nuovo capitolo della sua vita».



Ultimo aggiornamento: 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA