Meghan Markle e Harry, ritorno a Corte nel 2021: tra feste Reali e Lady D, ecco cosa accadrà

Meghan Markle e il principe Harry potrebbero festeggiare a Londra i 95 anni della regina Elisabetta e i 100 del principe di edimburgo. Covid permettendo. Secondo un settimanale francese, i duchi di Sussex potrebbero rientrare dalla California - dove attualmente vivono - per rimanere in famiglia per buona parte del 2021. Infatti, l'anno nuovo sarà ricco di ricorrenze. Oltre ai compleanni della regina e del principe di Edimburgo, il prossimo 1° luglio a Londra verrà inaugurata una statua in ricordo della principessa Diana che in quella data avrebbe compiuto 60 anni. Secondo Point de vuè, questo il nome del settimanale francese che ha rilasciato la notizia, il 2021 sarà anche «l'anno dei "negoziati" tra i duchi di Sussex e la Royal Family, sperando finalmente di chiudere un accordo favorevole ad entrambe le parti», si legge.

La rottura

È risaputo che - negli ultimi mesi - si è creata una frattura nella famiglia reale: dallo scorso aprile, infatti, con grande disappunto del principe Charles e del principe William, i duchi di Sussex hanno preso le distanze dai Windsor e dalla corte. I due, particolarmente attenti alla loro autonomia rispetto al resto della famiglia, si sono trasferiti negli Stati Uniti e hanno deciso di lanciare il loro brand, anche se per volere della corona non possono utilizzare il nome «Sussex Royal» come marchio per le loro attività. La coppia - comunque - sta investendo in start-up, finanzia associazioni benefiche e ha dei contratti con Netflix e Spotify. Risale a qualche giorno fa, infatti, la pubblicazione del primo podcast di Harry e Meghan, intitolato Archewell Audio, dove hanno ospitato diversi ospiti internazionali come Sir Elton John, vecchio amico della principessa Diana.

