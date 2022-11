Harry avrebbe un'amante e Meghan sarebbe pronta a lasciarlo: le indiscrezioni bomba sulla coppia reale

Martedì 29 Novembre 2022, 09:42

Meghan e Harry, stando alle voci, sarebbero sul punto di divorziare. Prima i tradimenti di lei con la guardia del corpo, poi le presunte liti nella loro dimore di Montecito (California), ora è il turno dell'amante di Harry, che potrebbe essere addirittura già incinta. Il quadro dipinto è quello di una coppia profondamente insoddisfatta, nonostante i due figli Archie e Lilibet, la fondazione in comune, il podcast di Meghan, il libro di Harry in uscita e il docufilm su Netflix non sarebbero bastati per renderli felici. L'ultimo presunto scandalo è stato pubblicato dalla rivista Oops, che accosta Harry a un'amante già in dolce attesa. Eppure i due in pubblico appaiono felici e affiatati: è accaduto durante il concerto di Elton John al Dodger Stadium dove hanno salutato l'amico con un video messaggio. Ma c'è chi è convinto che il loro rapporto sarebbe ormai solo una questione di facciata per difendere gli interessi economici.

