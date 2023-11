Me Contro Te, album di Natale per Luì e Sofì: «Crediamo in quello che facciamo e ci diverte farlo»

Lunedì 27 Novembre 2023, 11:47

Per il Natale 2023 Luì e Sofì alias i Me Contro Te, duo di creator amatissimo dai bambini, pubblicano il primo album natalizio. “È un sogno che si avvera perché è da tantissimo tempo che volevamo realizzarlo”, ci racconta Sofì. “Poi noi amiamo molto la musica e quindi fare un album natalizio era proprio un sogno che abbiamo coltivato”. In ‘Natale con Luì e Sofì’, i Me Contro Te propongono dieci brani di cui tre inediti e sette cover di classici delle feste. “I nostri ascolti di riferimento? Senza dubbio Michael Bublé e anche Laura Pausini […]e il nostro obiettivo è stato dare una veste sonora un po’ diversa dal solito, con un’impronta più dance e quasi meno natalizia per trasmettere soprattutto l’idea di festa”. Ma qual è il segreto per conquistare una fascia di pubblico che cambia tanto velocemente come quella dei bambini? “Forse la spensieratezza e il divertimento che noi proviamo è quello che conquista anche le nuove generazioni. Ci riempie di orgoglio pensare che accompagneremo quelle persone per sempre. Anche se non ci seguiranno più, ripensando a noi, avranno il sorriso”. Foto di Loris T. Zambelli da Ufficio Stampa



