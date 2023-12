Max Giusti pronto per il Capodanno ad Ancona: «Ci divertiremo come pazzi, non ve lo perdete»

Sabato 16 Dicembre 2023, 12:21

ANCONA «Salteremo, ci divertiremo come pazzi». Parola di Max Giusti, il superospite del capodanno anconetano che in un videomessaggio affidato ai social network ricorda l'appuntamento per la notte di San Silvestro in piazza Cavour, dove si esibirà dalle 23 fino alla mezzanotte. «Non ve lo perdete. Sì, farò la mia parte di comicità ma sarà molto musicale. È l'ultimo dell'anno e vogliamo darci sotto» la promessa dell'attore e conduttore televisivo. Prima di lui, sul palco saliranno anche gli Ex-Otago - in scaletta a partire dalle 21:45. E poi i dj-set di Superstar Party Disco, per festeggiare il primo giorno del 2024 al ritmo dei classici della musica dei Settanta, Ottanta e Novanta.