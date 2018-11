Isoardi-Salvini, fine dell'amore. E lui va a cena con la giornalista

Quando la favola di Elisa e Matteo ha impattato con la realtà, si è squagliata. L'amore tra la Isoardi e Salvini apparteneva a due post-ragazzi al culmine del successo, che si pensavano spensierati - ma soprattutto lui non lo è affatto: con un figlio è una figlia da due donne diverse - che si rincorrevano in giro per l'Italia o lui la andava a prendere dopo le sue trasmissioni in Rai o faceva l'improvvisata mentre lei andava in scena alla Prova del cuoco e quante colazioni mano nella mano allo Zio d'America, il bar vicino agli studios della Dear a Talenti dove Elisa realizza il suo programma. E tutte quelle volte che lei lo aspettava sulla spiaggia di Fregene, e lui arrivava la sera e cenavano in riva al mare, dopo un bel bagno al tramonto, e prima di andare a dormire nel bungalow davanti alla battigia e lei lo chiamava "amore" e lui era amorevolissimo con lei, con gli amici di lei, con i parenti di Elisa.

Elisa Isoardi-Matteo Salvini, è addio. Lei su Instagram: «Grazie Matteo»





Sulla riviera romagnola, l'estate scorsa anche il figlio quindicenne di Matteo era con loro, e il terzetto con Elisa sembrava affiatato. Però l'eccesso di celebrità, la mole d'impegni, la vita politicamente e familiarmente complessa di Matteo, i continui giri di lui, il fatto che Matteo piace e che anche Elisa piace, la passione che li accomuna. Ma passione più passione non sempre si conciliano e altre ragioni hanno portato all'allontanamento, non oggi, ma mesi fa, dopo l'estate, tra la coppia più cool dell'inizio dell'Italia giallo-verde. Unica coppia di governo, oltretutto. Perché il premier Conte tiene nascosta la sua bionda e bella Olivia Paladino, mentre Di Maio dopo essersi lasciato con Silvia Virgulti e dopo aver avuto un flirt passeggero con la .... siciliana è ufficialmente single.

Anche tra Elisa e Matteo c'erano stati problemi: lei si era fatta pizzicare dai paparazzi mentre baciava un altro, lui non se l'era presa più di tanto, lei pentita diceva "ho fatto una cazzata", e il rapporto sarebbe andato avanti. Ma poteva diventare troppo impegnativo quell'amore e forse non è parso il momento di creare una cosa troppo grande. Di fatto, quando sta a Roma, Salvini non si è mai visto, negli ultimi due mesi, entrare la sera o la notte a casa, nel suo appartamento alle spalle di palazzo Grazioli al centro di Roma, in compagnia di Elisa. Uno da una parte è una dall'altra, e neppure si parlava più di prendere casa insieme. Peccato, perché la coppia era piuttosto divertente a vederla insieme. A Cernobbio, dieci giorni fa, per una convention delle associazioni dell'agricoltura, con la conduttrice della Prova del cuoco guest star e il vicepremier altrettanto atteso, e che ha voluto esserci nonostante si fosse nel pieno della polemica sulla "manina", si era capito che non tutto era più come prima. Che "La lontananza sai è come il vento" - canzone di Domenico Modugno citata da lei - e che le camicie Elisa non le stirava più e che Matteo essendo un leader maximo era molto ammirato da molte donne. Lei invece mette cuoricini sui social, e sono per il fratello e non più per l'ex moroso.

Per ufficializzare la fine della storia Elisa ha postato una frase del cantautore e poeta social Gio Evangelisti: "Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora". E il commento: "Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo". Chissà se quando i Ferragnez si lasceranno, magari mai, lo faranno così: in maniera composta e insieme super-pop. Comunque la foto che Elisa ha postato raffigura loro due al letto, al tempo in cui affetto e passione erano un tutt'uno, e la foto si presta bene a suscitare in Matteo tanta nostalgia. Torneranno insieme? Boh. Improbabile. Comunque da giorni Elisa pubblica messaggi neanche troppo subliminali sulla fine della storia con Salvini: l'ultimo due giorni fa quando ha postato le foto del fratello con il commento ''l'unico amore della mia vita''. Ma oggi la foto del ministro dell'interno a petto nudo sul letto con lei è l'ultima parola. Si dice che non abbia apprezzato i vestiti che le sono stati rispediti a casa qualche giorno fa e il fatto che Matteo da un po' sia latitante al telefono.

Proprio lui che, ovunque si trovasse, con chiunque fosse, guardava spesso il display per vedere se Elisa aveva telefonato e se non vedeva una chiamata o un sms si rabbuiava per un attimo. Forse l'episodio-bomba è quello che si è svolto ieri sera. Salvini è stato avvistato da varie persone in un ristorante giapponese a Roma, molto frequentato, mentre tranquillo e spensierato mangiava con l'amica giornalista Annalisa Chirico. Chissà.

