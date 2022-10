Mattel lancia la nuova Barbie dedicata a Tina Turner

Martedì 18 Ottobre 2022, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 18:10

Tina Turner sarà Barbie, anzie, Barbie Tina grazie all'omaggio della Mattel. Minigonna nera, calze velate, tacchi alti, giubbino Jeans e capelli da leonessa: la riproduzione è praticamente perfetta. Barbie Tina ricorda moltissimo la Turner del 1984, quando attraversando il ponte di Brooklyn si faceva domande sull’amore, cantando nel video clip “What’s Love Go To do With It”. La hit dal successo incredibile è stata in vetta alle classifiche di mezzo mondo, brano da tre Grammy Award, titolo poi del film biopic dedicato alla vita di Anna Mae Bullock, questo il nome all’anagrafe della cantante.