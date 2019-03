Mario Batali, lo chef socio di Bastianich, vende tutte le quote nei suoi ristoranti: travolto dal #metoo

Coinvolto circa un anno fa in accuse di molestie sessuali nello scandalo del #metoo, lo chef stellato Mario Batali, socio dei Bastianich, ha ceduto le quote detenute in tutti i suoi ristoranti. Lo riporta il New York Times. Il clamore sulle accuse mosse da alcune donne contro Batali non si è placato nonostante lo scorso gennaio la polizia di New York abbia chiuso tre indagini su presunte molestie sessuali dello chef per mancanza di prove.

Si dissolve così la partnership ventennale tra Batali e la famiglia Bastianich. « Batali non trarrà più alcun vantaggio dai ristoranti in nessuna maniera, forma e circostanza», afferma secondo quanto riporta il Nyt Tanya Bastianich, figlia di Lidia Bastianiche e sorella di Joe Bastianich. Sarà proprio Tanja a guidare una nuova società, di cui ancora non c'è un nome, che rimpiazzerà il Batali&Bastianich Hospitality Group e continuerà a gestire i 16 ristoranti dell'azienda con un nuovo management. Batali sta anche vendendo la sua partecipazione nel gruppo Eataly.



Mario Batali has agreed to give up his stake in all of his restaurants, a year after the chef was accused of sexual misconduct https://t.co/aKR2GwopcS pic.twitter.com/ewxfzfKnbI — NYT Food (@nytfood) 6 marzo 2019

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA