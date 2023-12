Mario Balotelli sbotta contro Ilary Blasi: «Hai rotto». L'attacco durissimo sui social

Lunedì 4 Dicembre 2023, 08:26

Con l'uscita del docufilm Unica, si è tornato prepotentemente a parlare del rocambolesco divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti e, tra le mille polemiche, ne scoppia una che vede protagonista un collega dell'eterno numero 10 romanista: Mario Balotelli. Il calciatore dell'Adana Demirspor, infatti, ha commentato in maniera decisamente insofferente l'ospitata della conduttrice a Verissimo. Ma cosa avrà mai detto su di lei? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



