Mamma ho perso l'aereo: dopo 27 anni Mcaulay Culkin è di nuovo Kevin

Ultimo aggiornamento: 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ve lo ricordate il piccolo Kevin McCallister, il bambino biondo dimenticato a casa da solo a Natale dai suoi genitori nel film "Mamma ho perso l’aereo"? L’attore Macaulay Culkin che oggi ha 38 anni reinterpeta alcune delle scene di uno dei film più famosi di Natale. Ma lo fa per uno spot di Google.Se nel film il giovanissimo Kevin doveva ingegnarsi da solo per spaventare due ladri che volevano svaligiare la sua casa, ora che è diventato grande ha trovato un’altra soluzione: Google Assistant. In uno spot natalizio l'attore ha vestito di nuovo i panni di Kevin reinterpretando alcune scene indimenticabili del film (come quella del dopobarba), ma ad aiutarlo in tutti i suoi compiti c’è sempre Google Assistant.