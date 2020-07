Malgioglio, urla prima del decollo: «Non voglio sedermi accanto a uno sconosciuto»

Tensioni da Covid. Come quella scatenata da Cristiano Maglioglio pochi minuti prima che l'aereo su cui era salito decollasse. Pare che l'autore abbia dato in escandescenze perché sull'airbus non c'era distanza tra un passeggero e l'altro. Anche se gli aerei possono viaggiare a pieno carico, non dimezzando la capienza come gli autobus.

«Disinfetta la borsa», l'incredibile errore di Cristiano Malgioglio "rimproverato" sui social

Malgioglio non voleva stare seduto accanto a un altro passeggero «gomito a gomito». Le hostess gli hanno ribadito che non era previsto il distanziamento. E lì, giù urla con mascherina e guanti.

Cristiano Malgioglio irriconoscibile, esce di casa dopo 3 mesi e il web insorge: «Ma come ti sei conciato?»

La sua ultima foto profilo su Instagram lo vede immerso nell'atmosfera di un mercato all'aperto. E sotto, il commento di un fan è categorico: «Cristiano, metti la mascherina!»

