La madre di Giulia Tramontano su Instagram: «Ti ho cercata ovunque, ma ti ho trovata solo in aula. Non avrò mai pace»

«Oggi ti ho cercata ovunque, come ogni volta che torno a Milano. Ma ti ho trovata solo in aula, dove ancora oggi ho pianto, ma sono stata orgogliosa di te. Di come te, con il tuo principe azzurro Thiago, hai provato a riprenderti la vita, quella che meritavi, ma che vi è stata strappata". Così Loredana Femiano, la madre di Giulia Tramontano, in una storia su Instagram dopo l'udienza di questa mattina del processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della fidanzata incinta di sette mesi. "Ti amo Giulia - ha aggiunto -, ti amo Thiago, anche se non ti ho mai conosciuto. Non avrò mai pace".

Processo Impagnatiello, in aula le chat di Giulia Tramontano. La mamma in lacrime: "Ti cerco ovunque ogni volta che torno a Milano"