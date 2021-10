Luigi Amicone è morto: il giornalista e fondatore di “Tempi” colpito da un infarto, aveva 65 anni

Martedì 19 Ottobre 2021, 11:24

Lutto nel giornalismo. È morto nella notte a Milano, stroncato da un infarto, il giornalista e scrittore Luigi Amicone, fondatore del settimanale “Tempi”. Amicone aveva compiuto 65 anni il 4 ottobre scorso. A celebrarlo sui social diversi colleghi. «Luigi Amicone - ha twittato Gad Lerner - è stato per me un avversario appassionato ma gentile con il quale ci siamo sempre voluti bene. Oggi lo piango insieme ai suoi familiari e alla sua comunità di fede».

Un fine scrittore, un acuto giornalista, ma soprattutto un amico. Si è spento, troppo presto, Luigi Amicone, che ho avuto modo di apprezzare come consigliere comunale dai banchi dell'opposizione. Non dimenticherò mai il suo acume e la sua passione per la nostra città. — Beppe Sala (@BeppeSala) October 19, 2021

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato sulle sue pagine social il giornalista e politico. «Un fine scrittore, un acuto giornalista, ma soprattutto un amico. Si è spento, troppo presto, Luigi Amicone - ha scritto Sala -, che ho avuto modo di apprezzare come consigliere comunale dai banchi dell'opposizione. Non dimenticherò mai il suo acume e la sua passione per la nostra città».