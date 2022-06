Loredana Bertè furiosa: «Avete due formiche nella testa?». Ecco cosa è successo

Giovedì 16 Giugno 2022, 15:33

"Ci arrivate oppure avete due formiche che giocano a braccio di ferro nella testa?" La dura reazione della cantautrice Loredana Bertè in poco tempo ha fatto il giro del web. Il video arriva in risposta ad alcune voci circolate su di lei nei giorni scorsi. Da alcuni commenti sui suoi canali social ufficiali, qualcuno ha infatti ipotizzato che non fosse lei a gestire le sue pagine. La sua manager? Il suo staff? Oppure qualche hacker si è impossessato del suo profilo? "Puntualizzazione post hackeraggio – scrive nel post – questo è il mio profilo basta dire che non sono io a rispondere!!! Sono proprio io... E chi risponde sono io! Loredana"

