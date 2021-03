Live non è la D'Urso, il figlio di Paul Gascoigne confessa: «Sono bisessuale»

Ospite a Live non è la D'Urso Regan Gascoigne, il figlio di Paul Gascoigne, concorrente attualmente all'Isola dei Famosi.

Il figlio dell'ex giocatore di calcio, di professione ballerino, ha recentemente dichiarato ai media inglesi di essere bisessuale e di aver condiviso, già diverso tempo fa, questa notizia con il padre: «Non ho mai avuto problemi, per me è normale, sono sempre stato molto forte, ho cercato di capire chi sono, non ho mai avuto l'urgenza di doverlo dire, perché sono una persona come tante, è la normalità. A un certo punto mi hanno chiesto, durante un'intervista, delle mie relazioni passate, e ho raccontato di aver avuto sia uomini che donne. Ho avvisato mio padre, via messaggio, dopo quell'intervista, ma ero sicuro che non ci sarebbero stati problemi a riguardo, mi ha detto di fare quello che volevo, l'importante era la mia felicità. Gli sono estramamente grato, l'ha accettato senza problemi, mi ha messo a mio agio. Sapete non sempre i genitori possono prenderla in questo modo, ma lui non mi ha mai ostacolato, anche quando ho scelto di fare il ballerino, sapevo avrei avuto, anche questa volta, il suo appoggio».

L'ottimo rapporto fra i due non si è di certo incrinato per l'orientamento sessuale di Regan, anzi, Paul Gascoigne, ha risposto al messaggio dicendo che sarà sempre al fianco del figlio, sostenendolo al 100%, incoraggiandolo sempre a fare ciò che lo rende davvero felice.

Regan ha commentato così, in video collegamento dall'Inghilterra a Live non è la D'Urso: «Ho un ottimo rapporto con papà, in passato sono successe delle cose, ma è acqua passata. Adesso ci godiamo ogni momento insieme, avete visto quanto è simpatico no? Per lui solo amore, amore, amore».

Un commento della D'Urso casca poi sui suoi addominali scultorei: «Non so perché ho questi addominali, mangio solo biscotti!»

Ultimo aggiornamento: 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA