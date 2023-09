Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, il bacio che non lascia spazio a dubbi

Giovedì 7 Settembre 2023, 11:27

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono stati sorpresi mentre si baciavano in un club notturno spagnolo, l'Hï Ibiza. L'attore indossava un cappellino sportivo, mentre la modella italiana sfoggiava un top di paillettes con i capelli raccolti. La coppia si è conosciuta a Cannes nel maggio scorso grazie a degli amici in comune e poi sono stati visti insieme a Santa Barbara, California, qualche settimana fa. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, amore e gelati a Santa Barbara

Watch Leonardo DiCaprio, 48, and model Vittoria Ceretti, 25, make out in late-night Ibiza club romp https://t.co/lZyQsbC6s1 — Page Six (@PageSix) September 6, 2023