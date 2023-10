Lenny Kravitz nudo, il video del cantante rock "scuote" i social

Lenny Kravitz si mostra completamente nel suo ultimo video. Nella clip della canzone "TK421", pubblicata giovedì, il cantautore di 59 anni appare completamente nudo scatenando così le reazioni del pubblico. Nella scena d'apertura, il cantante si gira nel letto - senza veli - mentre la vivace melodia della canzone inizia a suonare sullo sfondo. Successivamente, Kravitz, sempre nudo, seduce gli spettatori ballando e fumando una sigaretta . Dopo essersi "rivestito", il rocker continua la sua performance con un completo di pelle. "TK421" è essere la prima traccia del suo prossimo album "Blue Electric Light", la quale uscita è prevista per il 15 marzo. Il segreto del fisico scolpito: dieta e allenamento

TK421 out now. Blue Electric Light coming March 15th. Go to https://t.co/NIc9ISw5yr for more details. pic.twitter.com/9uoaQr5snU

