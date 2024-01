Le 'Faccende complicate' di Valerio Lundini: «Per me? sono burocrazia e password»

Lunedì 15 Gennaio 2024, 07:37 - Ultimo aggiornamento: 07:38

Valerio Lundini torna in televisione con 'Faccende Complicate', inchieste reali su realtà surreali, dal 12 Gennaio in esclusiva su RaiPlay. Un originale viaggio in giro per l'Italia per intervistare personaggi comuni e raccontare storie che riguardano tutti molto da vicino. "Faccende Complicate", è tutto quello che Valerio Lundini non aveva ancora pensato di proporre. «Speravo che non si scrivesse niente, che si andasse con la telecamera in mano, improvvisando e dicendo due cavolate, tanto la gente avrebbe riso e via. Però non mi divertivo io e quindi ho detto no, scriviamo delle cose che abbiano un nesso logico e non solo io che che vado nei posti a fare domande.» La parte di scrittura è stata tra le faccende complicate di Lundini che poi aggiunge «Per me le faccende complicate è tutta la burocrazia! Bollette password.. per fortuna ci pensano i miei genitori!». Una comicità quella di Lundini che ricorda Ricky Gervais. «No, non ce l'ho come riferimento, sinceramente. È un periodo in cui sto diventando molto patriottico, e cerco di vedere le cose belle e i talenti che abbiamo qua.» Crediti foto@Ufficio stampa RAI



