Lazza in concerto a Milano: tutto pronto per la scaletta a sorpresa

Venerdì 8 Settembre 2023, 12:36

Grandissima attesa a San Siro per il concerto di questa sera di Lazza. Il cantante arriva a Milano e lo fa dopo i tre sold out del Mediolanum Forum di aprile. Grande curiosità per la scaletta che si alternerà tra i momenti tipici del live e quelli più dance con la presenza fissa in consolle del producer Drillionaire. L'appuntamento è dunque all'Ippodromo Snai San Siro alle ore 21:00. "Lovebars", il primo album insieme di Coez e Frah Quintale