Laura Chiatti e Marco Bocci avvistati a Terracina, ultimi scampoli d'estate per i vip

Le previsioni meteo preannunciano un week end piovoso sul litorale pontino ma i vip non si lasciano scoraggiare e rimangono ancorati a questi lidi. In fondo le temperature in questi giorni sono elevate ed il mare rimane splendido. Tra San Felice Circeo e Terracina sono stati avvistati Marco Bocci e Laura Chiatti che stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare con i loro due figli Enea di 4 anni e Pablo di 2. Per loro si tratta di un ritorno in quanto avevano scelto queste spiaggia anche negli anni precedenti ed erano stati già immortalati al mare e a cena al Circeo.

Una famiglia affiatatissima ed inseparabile. I due attori sono genitori tenerissimi con i loro due piccoli. La loro scelta quindi è all’insegna della continuità. A dimostrazione che mare che piace non si cambia. Così come fa anche Marco Giallini che è sbarcato anche lui a San Felice Circeo dove ama rifugiarsi ormai da diversi anni. Ha scelto lo stesso stabilimento balneare della collega di set Anna Foglietta.

Qui si rilassa tra un film e l’altro. Per lui tanto relax e poca vita mondana. L’imperativo è ricaricare le batterie per partire alla grande verso nuovi progetti e nuove avventure cinematografiche. Vacanze al Circeo anche per l’attrice Myriam Catania che si è concessa qualche giorno di riposo all’ombra del promontorio. Anche nel suo caso si tratta di una conferma perché era già stata avvistata sul litorale pontino nelle estati passate. Insomma i vip approfittano di questi ultimi scampoli di estate nella speranza che le piogge tardino ad arrivare ed il meteo regali ancora tanto sole.



© RIPRODUZIONE RISERVATA