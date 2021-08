Lady Diana e l'intervista della BBC: risarcimento danni stellare, cosa faranno William e Harry coi soldi?

Lunedì 16 Agosto 2021, 12:44 - Ultimo aggiornamento: 13:01

L’intervista di Martin Bashir a Lady Diana nel 1995 per Panorama e trasmessa sulla BBC ha subito uno scossone nel maggio scorso quando finalmente dopo quasi 20 anni l’emittente ha chiesto scusa alla famiglia della Principessa del Galles. Ora però, dopo le indagini condotte dal giudice Lord Dyson, secondo cui la BBC «non è stata all'altezza degli elevati standard di integrità e trasparenza che sono il suo segno distintivo», arriva un’altra vittoria per William, Harry e Earl Spencer, fratello di Diana. Il risarcimento danni è stellare: cosa faranno William e Harry con quella montagna di soldi? (Foto: Kikapress - Music: "Memories" from Bensound.com)



