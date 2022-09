Lady Diana, il dolce gesto di Harry per i 25 anni dalla morte. E il fratello William resta muto

Lunedì 5 Settembre 2022, 14:17

LOLNEWS.IT - Il 31 agosto 1997, ben 25 anni fa, Lady Diana, l’amata Principessa del Galles, esalava l’ultimo respiro. Oggi saranno moltissimi coloro che ricorderanno anche soltanto con una preghiera l’anima candida della madre di William e Harry. Sul profilo Instagram del Duca e della Duchessa di Cambridge, però, non è comparso ancora alcun accenno a Lady Diana; l’unico che fino a questo momento ha voluto condividere un gesto toccante per la compianta mamma è stato il duca di Sussex: cos’ha fatto Harry (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

