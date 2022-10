La Regina Elisabetta e il Principe Filippo insieme per una vita intera: la loro storia d'amore

Lunedì 10 Ottobre 2022, 18:09

La Regina Elisabetta è morta a Balmoral all'età di 96 anni. Con un comunicato ufficiale Buckingham Palace ha fatto sapere che si è spenta "pacificamente". A molti piace pensare che sua Maestà abbia raggiunto il suo amato Principe Filippo, venuto a mancare il 9 aprile 2021. Una storia d'amore lunga una vita: nel 1939, una Elisabetta ancora soltanto tredicenne diceva già di essersi innamorata di lui. Nonostante le critiche di chi riteneva Filippo non adeguato alla principessa, i due si fidanzarono ufficialmente nel 1947. Per lei il Principe rinunciò al trono di Grecia e si convertì all'Anglicanesimo. La Regina Elisabetta e il Principe Filippo si sposarono il 20 novembre 1947 all'Abbazia di Westminster. Dal loro amore nacquero Carlo (1948), Anna (1950), Andrea (1960) ed Edoardo (1964). Carlo è ora il nuovo Re del Regno Unito. Si chiamerà Carlo III. Per l'incoronazione si dovranno attendere alcune tappe ufficiali. Inseparabili, esemplari: Elisabetta e Filippo sono rimasti l'uno accanto all'altra per una vita intera. "Il principe Filippo durante tutto il tempo è stato una forza e una guida costante – ha detto sua Maestà la Regina Elisabetta II dopo la scomparsa del Principe Filippo – è stato, molto semplicemente, la mia forza".