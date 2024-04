La Regina Camilla incontra i giovani di Changemakers a Palazzo

Mercoledì 17 Aprile 2024, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 08:37

La Regina Camilla ha suggerito ai giovani attivisti di una associazione che lotta contro l'abuso domestico di organizzare "punti di incontro temporanei" nelle scuole per aiutare i loro coetanei a gestire questioni importanti della vita quotidiana. Il suggerimento di Camilla è emerso durante un incontro con i Changemakers dell'associazione SafeLives, per ascoltare il loro contributo e l'importanza di includere la prospettiva delle nuove generazioni nel lavoro dell'organizzazione. SafeLives si impegna a porre fine all'abuso domestico e nel 2020 Camilla è diventata patrona dell'organizzazione, che riconosce i bambini e i giovani come vittime a pieno titolo.