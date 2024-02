La battuta di Camilla a Re Carlo: la frase imbarazzante ai tempi del primo incontro

Giovedì 22 Febbraio 2024, 08:13

Stando a delle voci di palazzo, si dice che a colpire un giovanissimo e inesperto Re Carlo sia stata una battuta iconica di Camilla che avrebbe portato all'inizio della loro relazione. Oltre che iconica, diciamocelo, anche poco regale. La coppia si incontrò per la prima volta intorno alla metà del 1971. Secondo alcuni il loro primo incontro ufficiale avvenne durante una partita di polo. Fu in quell'occasione che presumibilmente gli disse: "Sai che la mia bisnonna era l'amante del tuo trisnonno, quindi che ne dici?". L'ormai 76enne consorte aveva visto la sua relazione con l'ex ufficiale delle guardie Andrew Parker Bowles naufragare l'anno precedente, anche se il loro divorzio non sarebbe stato ufficializzato fino al 1995. Parker Bowles aveva cominciato a corteggiare la sorella di Carlo, la principessa Anna, e sebbene l'attuale re e la regina appartenessero alla medesima cerchia sociale, non si erano incontrati formalmente prima. Ci sono alcuni suggerimenti che la coppia abbia effettivamente parlato per la prima volta a casa della loro amica Lucía Santa Cruz, che li ha presentati formalmente, grossomodo nello stesso periodo. In ogni caso, sono diventati amici prima che sbocciasse una relazione romantica, e questo era ben chiaro a tutti, ma soprattutto agli amici. Venivano regolarmente visti alle partite di polo allo Smith's Lawn nel Windsor Great Park, ma la relazione fu sospesa per un po' di tempo e poi finì dopo che Charles viaggiò all'estero per unirsi alla Royal Navy all'inizio del 1973. Si pensa anche che la Regina Madre, tra le altre cose, non approvasse Camilla. Infatti voleva che Carlo sposasse una delle nipoti della famiglia Spencer della sua cara amica Lady Fermoy. Svariati biografi reali concordarono che non gli sarebbe stato dato il permesso di sposare Camilla poiché era ritenuta inadatta come consorte. Photo Credits: Kikapress



