Konstantin Koltsov, ipotesi suicidio. La fidanzata Sabalenka si allena per l'Atp di Miami (e fa discutere i social)

Giallo sulla morte di Konstantin Koltsov, l'ex campione di hockey su ghiaccio trovato morto la scorsa notte in un hotel di Miami. Secondo le prime ricostruzioni, il 42enne si sarebbe suicidato gettandosi da un balcone del St. Regis Bal Harbour Resort. Presente con lui la fidanzata e stella del tennis Aryna Sabalenka, che nonostante il grave lutto ha confermato la sua partecipazione al Miami Open il prossimo venerdì.

Ci sarebbe il suicidio tra le ipotesi della morte di Konstantin Koltsov. Una morte, la sua, considerata non sospetta dalle forze dell'ordine, che con un comunicato stampa hanno ricostruito l'accaduto: «Secondo quanto riportato dagli investigatori lunedì 18 marzo 2024, approssimativamente alle 12.39 del mattino, la polizia e i vigili del fuoco di Bal Harbour sono stati chiamati al St.

Regis Bal Habrour Resort al 9703 di Collins Avenue per un uomo che si era buttato dal balcone della sua camera. La sezione omicidi del Miami-Dade Police Department si è fatta carico dell'investigazione dell'apparente suicidio del signor Konstantin Koltsov, nato il 17 marzo 1981. La morte non è considerata sospetta».

Tra le altre ipotesi emerse in mattinata, un incidente o un'improvvisa trombosi che potrebbe aver colpito il 42enne. Escluse subito dagli inquirenti, queste eventualità non sono state però portate avanti dalla polizia di Miame-Dade, che sta continuando ad indagare sulla scomparsa di Konstantin Koltsov.

Con lui al momento della morte, la fidanzata e stella del tennis Aryna Sabalenka ha deciso di prendere regolarmente parte al torneo 1000 di Miami, senza però intrattenere alcun rapporto con i media. Escluse quindi dichiarazioni nel corso della manifestazione e nelle conferenze stampa, sia pre che post partita. L'atleta scenderà in campo nella giornata di venerdì 22 marzo.

Aryna Sabalenka training in Miami.



If anyone feels the need to judge her for playing, please stop.



The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is.



She deserves kindness in her healing journey 🙏❤️



(via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 19, 2024