Mercoledì 17 Aprile 2024, 11:13

La notizia è ufficiale: Jeremy Allen White, acclamato per il suo ruolo nella serie televisiva "The Bear", è stato confermato per il prossimo progetto cinematografico "Springsteen" diretto da Scott Cooper. La conferma, riportata da Deadline, accende l'entusiasmo dei fan e degli addetti ai lavori, delineando quello che promette di essere un sodalizio artistico di grande impatto. Emmy Awards, il trionfo di “Succession", “The Bear" e “Beef”: tutti i premi e le statuette