Jenna Ortega e Johnny Depp stanno insieme? Il messaggio che non lascia dubbi

Martedì 5 Settembre 2023, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 11:26

Jenna Ortega ha smentito le "ridicole" voci riguardo a una presunta relazione con il collega attore Johnny Depp, annunciando la sua posizione tramite Instagram. Un messaggio che non lascia spazio, più, a dubbi. La star di "Mercoledì", 20 anni, ha risposto così alle indiscrezioni che circolavano dopo che l'account di gossip DeuxMoi aveva riportato la notizia che i due erano stati avvistati insieme. Il sito ha anche riferito che Jenna Ortega e Johnny Depp potrebbero lavorare insieme in "Beetlejuice 2," secondo quanto riportato da NME. L'attrice è stata però rapidissima nel chiarire la situazione riguardo a una possibile relazione con l'attore di "Pirati dei Caraibi," 60 anni. «Tutto questo è così ridicolo che non riesco nemmeno a ridere» ha scritto Ortega sulla sua storia di Instagram. «Non ho mai incontrato o lavorato con Johnny Depp nella mia vita. Per favore, smettete di diffondere bugie e lasciateci in pace». Johnny Depp contro Amber Heard, la guerra in tribunale diventa una serie tv