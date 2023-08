Ilary Blasi, gli orologi di Totti le costeranno caro: ecco cosa è successo

Giovedì 3 Agosto 2023, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 10:19

La contesa nota come "Conflitto dei Rolex" è una lotta in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi fin dai primi istanti della loro separazione. Ciò che è iniziato nelle stanze domestiche si è prontamente spostato all'interno delle aule di tribunale, dove le rivelazioni si susseguono senza tregua. L'atmosfera tra la conduttrice di casa Mediaset e l'iconico capitano della Roma è tutto meno che amichevole, e il prosieguo della disputa legale continua a riservare sorprese e colpi di scena. L’ultima decisione del giudice, infatti, sembra dare una brutta botta proprio ad Ilary. Ma cosa avrà disposto l’autorità giudiziale? Andiamo a scoprire insieme questo nuovo capitolo di quella che sembra essere una storia sempre più lunga e destinata a protrarsi per anni e anni. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Totti, la battuta ironica sulla questione degli orologi: quell'affermazione pungente