Ilaria Salis, Morgan: «Il diritto di Ilaria è il diritto di Italia»

Venerdì 2 Febbraio 2024, 14:01

Morgan interviene sul caso di Ilaria Salis e lo fa con un video messaggio pubblicato su Instagram: «Il diritto di Ilaria è il diritto di Italia. Lo Stato di diritto è un cardine della civiltà». L'ex Bluvertigo fa un appello al Governo ha parlato dell'insegnante elementare di Monza, attivista antifascista, in carcere in Ungheria dall'11 febbraio 2023 con l'accusa di lesioni aggravate nei confronti di alcuni manifestanti di estrema destra. «Il rispetto del principio di innocenza fino a prova contraria è quello che chiediamo per Ilaria -scandisce Morgan- oltre al rispetto di condizioni dignitose, non degradanti». «Sono certo che il governo possa fare di tutto per ottenere dall'Ungheria che cessi la violazione dei diritti fondamentali di Ilaria, che sono i diritti di Italia».