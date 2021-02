Gresini, il messaggio del figlio Lorenzo: «Ciao Bà! Così ti chiamavo e ti chiamerò per sempre»

«Il nostro campione ci ha lasciati per sempre oggi alle 10.02, ha lottato fino alla fine, è nato per vincere e stava vincendo di nuovo, stava migliorando, quando un emorragia cerebrale ce lo ha strappato via». Con queste parole Lorenzo Gresini, figlio del campione scomparso nella giornata di oggi Fausto Gresini, salute il padre in un post facebook.

Gresini, ex campione di moto, vincitore di due titoli mondiali nella classe 125, guidava ora la scuderia di MotoGp che porta il suo nome. Le condizioni dell'ex pilota si erano aggravate negli ultimi giorni per le complicanze legate al Covid. «Ciao Bà!», continua il figlio nel post, «Così ti chiamavo e ti chiamerò per sempre, lasci un vuoto incolmabile e vivrai per sempre dentro tutte le persone che ti vogliono bene. Noi ti amiamo immensamente, ti portiamo e ti porteremo nel cuore tutti i giorni [❤]» conclude.

Nel post Lorenzo pubblica un video dove scorrono le immagini di una vita trascorsa accanto al padre campione. Immagini di famiglia e quotidianità, per ricordare, nel giorno della sua morte, anche la straordinaria vita privata, oltre a quella sportiva, di Fausto Gresini.

