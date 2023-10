Ornella Vanoni a Gino Paoli: «Ti ricordi quando ti ho salvato da una sbornia con l'acqua ghiacciata?». La reunion a Che Tempo che Fa

Lunedì 30 Ottobre 2023, 09:49

È una reunion «memorabile» - per usare le parole di Fabio Fazio - quella di Gino Paoli e Ornella Vanoni a Che Tempo Che Fa sul NOVE. I due artisti sono stati ospiti del programma in occasione dell'uscita del libro di Gino Paoli, in libreria dal 1° novembre. L'autobiografia si chiama Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni. È scritta con Daniele Bresciani e racconta la storia fuori dal comune e la straordinaria carriera di Paoli, durante la quale ha firmato capolavori senza tempo come Il cielo in una stanza, Sapore di sale, La gatta, Senza fine, Che cosa c'è, Una lunga storia d'amore, Ti lascio una canzone, Quattro amici. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it).

Entrata in studio cantando il libro Senza Fine, Ornella Vanoni ha fatto sapere di aver già letto tutto il libro e di conoscere già tutti i particolari, anche se "ci sono un sacco di cose omesse". Così, ci ha pensato lei a raccontare un aneddoto inedito: «Ti ricordi quando hai cominciato a bere e fumare? Eravamo a Vallombrosa, hai cominciato a bere e fumare lì. Ero ubriaca anche io e per guarirti dalla sbornia ti ho infilato in una vasca congelata che a momenti muori»

.

- Quando hai cominciato a bere te lo ricordi?

- No.

- Eravamo a Vallombrosa e hai cominciato a bere e fumare lì. Ero ubriaca anche io...@OrnellaVanoni con Gino Paoli a #CTCF pic.twitter.com/tC8yMaBgir — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 29, 2023

Poi Gino Paoli ha parlato del brano Senza Fine, scritto per lei: "Sono in una saletta della Ricordi. Suono il pianoforte, Ornella arriva, mette la faccia dentro e dice ‘mi scriveresti una canzone'?".



