Gianni Morandi ricorda Lucio Dalla e Lucio Battisti: «"Fatti mandare dalla mamma"? Me la metteranno in Paradiso»

Venerdì 3 Marzo 2023, 13:45

L’eterno ragazzo della musica italiana non ha certo intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, e non solo parlando di sport e di corsa. Gianni Morandi, dopo Sanremo 2023 di cui è stato co-conduttore, è pronto a una nuova sfida. Con l’entusiasmo che lo contraddistingue, pubblica un nuovo album – dal titolo emblematico ‘EVVIVA!’ – e sale sui palchi dei palazzetti con il tour ‘Go Gianni Go’. “Non immaginavo che 78 anni arrivassi ai palasport – osserva l’artista – e non pensavo che la gente avesse voglia di comprare un biglietto per venire a sentirmi. La scaletta? Ho cercato di mettere qualcosa di nuovo ma ci sono pezzi che non puoi non fare”. Immancabile ‘Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte’, di cui Morandi ha pubblicato una nuova versione con sangiovanni. “Ricantare quella canzone mi fa tenerezza – dichiara – non mi rendevo conto che mi avrebbe accompagnato per tutti questi anni. Quando arriverò in Paradiso, perché sono sicuro che ci andrò, penso che metteranno quella”.

