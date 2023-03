L'omaggio di Fiorello a Lucio Dalla sulle note di "4/3/1943"

Per gli 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla, Fiorello non ha voluto far mancare il suo omaggio dedicando al cantautore scomparso nel 2012 proprio '4/3/1943', la canzone che Dalla aveva dedicato al giorno in cui era nato. Sul finale di 'Viva Rai2', Fiorello è uscito dal Glass di via Asiago ed ha cantato il brano muovendosi in una coreografia fatta di personaggi che richiamavano alcune pietre miliari della discografia di Dalla: dagli amanti di 'Anna e Marco', al ballerino di 'Balla balla ballerino', al lupo di 'Attenti al lupo'. (Adnkronos)