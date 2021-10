Gianluca Vacchi lancia un brand di kebab (anche a Roma): nasce Kebhouze

Martedì 26 Ottobre 2021, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 09:39

L’imprenditore e star dei social da oltre 41 milioni di followers annuncia una nuova avventura imprenditoriale. A dicembre, infatti, apre i battenti a Milano e Roma ‘Kebhouze’, food brand di kebab che inaugura con cinque sedi alle ne seguiranno altre nel 2022 tra Italia ed estero. Tutto è partito da un gruppo di giovani al quale Vacchi, cogliendone lo spirito di novità, non ha saputo dire di no. “Quando mi hanno descritto il progetto, ho colto immediatamente l’enorme potenziale del format – spiega l’imprenditore – Nel 2021 è molto difficile avere un’idea così innovativa in un settore maturo come quello del food”. Curiosa e simpatica la mascotte Keb che ha già fatto la sua comparsa a villa Borghese: alto oltre due metri con la testa a forma di kebab indossa una corona d’oro. Foto e clip da Ufficio Stampa C. Moioli e Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Re-Coding: Quayola e l’incontro artistico tra classico e tecnologia