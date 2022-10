GF Vip, Marco Bellavia torna su Instagram: la reazione dei VIP al suo post

Martedì 4 Ottobre 2022, 14:39

Marco Bellavia è tornato su Instagram con un post pubblicato dopo la puntata del Grande Fratello Vip di ieri. Le sue parole sono parse piuttosto di sconforto, tanto è vero che nei commenti comparsi sotto l’immagine postata dall’ex concorrente del reality show di Canale 5 in molti hanno voluto lasciargli un messaggio di solidarietà per quanto avvenuto tra le mura casa e per il comportamento tenuto dai coinquilini nei suoi confronti che lo ha spinto al limite e portato a ritirarsi dal gioco. A parte i migliaia di messaggi di vicinanza pubblicati dai telespettatori, anche diversi VIP e volti noti del mondo dello spettacolo hanno deciso di dedicargli qualche parola: da Laura Freddi a Giulia Salemi, passando per Stefania Orlando e Mara Venier, sono tanti i commenti che mostrano una grande voglia di supportare Marco Bellavia, specie dopo quanto avvenuto al GF Vip. Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

